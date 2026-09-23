Дмитриев: пока ЕС и Британия следуют курсу Байдена, Трамп ведет диалог с РФ

ЕС и Британия остаются в плену идей Байдена, заявил Дмитриев Дмитриев: пока ЕС и Британия следуют курсу Байдена, Трамп ведет диалог с РФ

Москва23 сен Вести.Пока Евросоюз и Британия остаются в плену идей экс-главы Белого дома Джо Байдена, его преемник Дональд Трамп нацелен на диалог с Россией и решение мировых проблем. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в американском штате Флорида.

Пока ЕС и Великобритания продолжают оставаться в плену байденовского мышления, администрация Трампа выступает за продолжение диалога с Россией и совместный поиск решения проблем написал Дмитриев в соцсети X

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон направил Путину официальное приглашение принять участие в предстоящем саммите G20. Штаты надеются, что российский лидер примет приглашение, подчеркнул дипломат.

Саммит G20 запланирован на 14-15 декабря в городе Дорал неподалеку от Майами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что участие Владимира Путина в мероприятии пока не определено.