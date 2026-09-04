Дмитриев: возврат денег США не станет проблемой для "блестящих" лидеров ЕС

Дмитриев высказался по поводу требования Трампа к Европе вернуть деньги Дмитриев: возврат денег США не станет проблемой для "блестящих" лидеров ЕС

Москва4 сен Вести.Возврат американских денег, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена безвозмездно передала Украине и НАТО, не должен стать проблемой для "блестящих" европейских лидеров, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Дмитриев прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, в которой Трамп потребовал от Европы вернуть Вашингтону "сотни миллиардов долларов", потраченных США на НАТО и военную помощь Киеву.

Это не должно стать проблемой для блестящих европейских лидеров, которые считают, что знают, что делают заявил Дмитриев

Трамп заявил, что не ожидает от России провокаций против НАТО. По словам главы Белого дома, такая проблема отсутствует.