Москва12 сен Вести.Глобалисты следуют провальной политике экс-президента США Джо Байдена. Тем самым они уничтожают свои страны. Об этом ИС "Вести" рассказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что подобное саморазрушительное поведение глав государств уже очевидно не только российскому лидеру Владимиру Путину, но и главе Белого дома Дональду Трампу.

Все видят, что действительно многие глобалистские силы пытаются следовать провальной политике Байдена. Вот Байдена уже давно нет, но они идут в такой его парадигме и просто уничтожают свои страны, завозят туда мигрантов, отказываются от российской дешевой энергии и фактически действуют по очень провальному курсу. И это заметно не только России, это заметно президенту Трампу пояснил глава РФПИ

В качестве примера Дмитриев привел Великобританию, где набирают политический вес правые партии на фоне проблем с мигрантами в королевстве.

Ранее глава РФПИ высказался о канцлере Германии Фридрихе Мерце, который продолжает вести провальную политику, делая в ней основной упор на милитаристские настроения и идеи.