Москва27 сен Вести.Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказывает публично то, что стараются скрыть разжигатели войны с помощью традиционных СМИ. Об этом заявил cпецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

На своей странице в социальной сети X он прокомментировал интервью журналиста Такера Карлсона с Мендель, в котором она рассказала в том числе о поведении Зеленского, о коррупции на Украине и сокрытии реального числа погибших боевиков ВСУ. И не только об этом, отметил Дмитриев.

[Обо всем том] что скрывают и искажают традиционные СМИ с помощью фальшивых нарративов, продвигаемых разжигателями войны написал Дмитриев

Ранее Мендель раскрыла, что у режима Зеленского нет плана действий. Его офис принимает решения в надежде, что кто-то продолжит их финансировать.