Москва25 сен Вести.В стремлении киевского режима продолжать конфликт с Россией нет ничего удивительного, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Комментарий Дмитриева стал реакцией на сообщения об изъятии 140 миллионов долларов у бывшего руководителя Агентства оборонных закупок Украины Арсена Жумадилова.

Неудивительно, что они хотят продолжать войну, при этом делая вид, будто стремятся к миру написал в соцсети X спецпредставитель президента России

Дмитриев обратил внимание на то, что эти деньги были похищены у западных налогоплательщиков украинскими чиновниками, ответственными за оборонные закупки.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью ИС "Вести" перечислил наиболее коррумпированные, по его мнению, ведомства на Украине.