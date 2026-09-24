Москва24 сен Вести.Коррупция на Украине распространена практически во всех сферах, однако наиболее ярко выражена в министерствах энергетики и обороны. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Также среди самых коррумпированных ведомств – таможенная и судебная системы, территориальные центры комплектования.

Наиболее коррумпированными считаются следующие министерства: Министерство энергетики и Министерство обороны. Конечно, при этом уходят, как в черную дыру [деньги] в таможенной системе, в судебной системе. Конечно, это ТЦК. То есть, после выхода закона об ужесточении мобилизации вооруженные силы Украины дали всплеск коррупции именно в военкоматах. И это на сегодняшний день та точка, где масса денег проходит с целью высвобождения будущих военнослужащих Украины от возможного участия в боевых действиях. Это является основным рычагом воздействия на общество сегодня заявил Кошкин

Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что коррупция в военно-промышленном комплексе Украины может быть связана с европейскими спонсорами, которые сначала лоббируют выделение огромных сумм, а потом не реагируют на их разворовывание.