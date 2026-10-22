Зеленский признал, что при Трампе не разгорелся бы конфликт на Украине

Зеленский допустил, что при Трампе конфликт на Украине не разгорелся бы Зеленский признал, что при Трампе не разгорелся бы конфликт на Украине

Москва22 окт Вести.Боевые действия на Украине могли бы не начаться, если бы у власти в США оставался Дональд Трамп. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Во время интервью в подкасте британского предпринимателя Стивена Бартлетта он указал, что признает влияние американского лидера.

Я думаю, что у Трампа были особые отношения с [президентом России Владимиром] Путиным, и, возможно, они сохраняются до сих пор. Возможно, действительно так, что дружественные отношения Трампа с Путиным могли бы предотвратить конфликт заявил Зеленский

Трамп неоднократно говорил, что если бы он остался у власти после выборов 2020 года, то конфликт на Украине не дошел бы до боевых действий. Недавно он подчеркнул, что помощь Вашингтона Киеву принесла американцам только горе и огромные финансовые потери.