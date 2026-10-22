Москва22 октВести.Боевые действия на Украине могли бы не начаться, если бы у власти в США оставался Дональд Трамп. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский.
Во время интервью в подкасте британского предпринимателя Стивена Бартлетта он указал, что признает влияние американского лидера.
Я думаю, что у Трампа были особые отношения с [президентом России Владимиром] Путиным, и, возможно, они сохраняются до сих пор. Возможно, действительно так, что дружественные отношения Трампа с Путиным могли бы предотвратить конфликтзаявил Зеленский
Трамп неоднократно говорил, что если бы он остался у власти после выборов 2020 года, то конфликт на Украине не дошел бы до боевых действий. Недавно он подчеркнул, что помощь Вашингтона Киеву принесла американцам только горе и огромные финансовые потери.