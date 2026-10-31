Москва31 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Sun пожаловался, что президент США Дональд Трамп не оказывает давление на Россию в вопросе урегулирования украинского конфликта.
По его словам, в последнее время Трамп демонстрирует прекрасные отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Никакого давления нет. Отсутствие жестких сигналов со стороны Соединенных Штатов означает, что у него (Путина - прим.ред.) все хорошосказал Зеленский
По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, проблемы в отношениях между Россией и США сохраняются, реальных сдвигов на практике пока не видно. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам первого дня совещания министров иностранных дел Группы двадцати (СМИД G20) в Атланте.
Американцы вовсе не ослабили поддержку Украины и продолжают поставлять туда оружие, только не напрямую, а через европейцев, продолжил глава МИД РФ. Кроме того, сотрудничество в сфере передачи украинцам разведданных при нынешней администрации США и нынешнем руководстве ЦРУ не просто сохранилось, а стало нарастать и стало более плотным.