Зеленский выразил недовольством тем, что Трамп не оказывает давление на РФ

Зеленский пожаловался, что Трамп не оказывает давление на Москву Зеленский выразил недовольством тем, что Трамп не оказывает давление на РФ

Москва31 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Sun пожаловался, что президент США Дональд Трамп не оказывает давление на Россию в вопросе урегулирования украинского конфликта.

По его словам, в последнее время Трамп демонстрирует прекрасные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Никакого давления нет. Отсутствие жестких сигналов со стороны Соединенных Штатов означает, что у него (Путина - прим.ред.) все хорошо сказал Зеленский

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, проблемы в отношениях между Россией и США сохраняются, реальных сдвигов на практике пока не видно. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам первого дня совещания министров иностранных дел Группы двадцати (СМИД G20) в Атланте.

Американцы вовсе не ослабили поддержку Украины и продолжают поставлять туда оружие, только не напрямую, а через европейцев, продолжил глава МИД РФ. Кроме того, сотрудничество в сфере передачи украинцам разведданных при нынешней администрации США и нынешнем руководстве ЦРУ не просто сохранилось, а стало нарастать и стало более плотным.