Зеленский уклонился от ответа на вопрос о роли "козла отпущения" для Трампа

Зеленский улыбнулся в ответ на вопрос, делает ли его Трамп "козлом отпущения" Зеленский уклонился от ответа на вопрос о роли "козла отпущения" для Трампа

Москва16 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не стал прямо комментировать предположение о том, что президент США Дональд Трамп сделал его ответственным за неудачи в отношениях Вашингтона и Киева. Соответствующий вопрос прозвучал на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета.

Трансляция пресс-конференции проходила на сайте Еврокомиссии. Журналист поинтересовался, считает ли глава киевского режима себя "козлом отпущения" для американского президента.

В ответ Зеленский улыбнулся и чуть позже добавил: "Это и есть мой ответ".

Ранее Трамп заявил, что считает свои отношения с Зеленским хорошими.