Москва16 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не стал прямо комментировать предположение о том, что президент США Дональд Трамп сделал его ответственным за неудачи в отношениях Вашингтона и Киева. Соответствующий вопрос прозвучал на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета.
Трансляция пресс-конференции проходила на сайте Еврокомиссии. Журналист поинтересовался, считает ли глава киевского режима себя "козлом отпущения" для американского президента.
В ответ Зеленский улыбнулся и чуть позже добавил: "Это и есть мой ответ".
Ранее Трамп заявил, что считает свои отношения с Зеленским хорошими.