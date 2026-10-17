Москва17 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский уже давно стал козлом, а сейчас стал козлом отпущения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, козлом Зеленский стал, когда отрекся от своего прошлого и предал тех, благодаря кому он сегодня живет.
Козлом он стал давно, а козлом отпущения – недавнонаписал Володин в своем канале в MAX
Так он прокомментировал вопрос одного из журналистов на пресс-брифинге после саммита Европейского совета в Брюсселе, который спросил Зеленского, не считает ли он, что стал "козлом отпущения" для президента США Дональда Трампа. В ответ Зеленский усмехнулся.
16 октября сообщалось, что Зеленский не стал прямо комментировать предположение о том, что Трамп сделал его ответственным за неудачи в отношениях Вашингтона и Киева.