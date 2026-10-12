Москва12 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский дерзит президенту США Дональду Трампу, потому что американский лидер позволяет к себе такое отношение. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Он обратил внимание на то, что глава Белого дома терпит оскорбления Зеленского в свой адрес.

Все ведь зависит от того, как Трамп позволяет ему себя вести. Если бы Трамп использовал все свои рычаги влияния, то давно бы забыли про этого Зеленского. Но поскольку он терпит все это, Зеленский дошел даже до того, что идет на прямые оскорбления: "Мол, ты слабак, дядя". Вот и все. Поэтому, если бы Трамп взялся за это дело, то все было бы давным-давно восстановлено отметил Азаров

Ранее поддержал призыв Трампа сменить руководство Украины. По его словам, в стране действительно ждут нового президента.