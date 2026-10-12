Москва12 окт Вести.У США есть все рычаги, чтобы свергнуть главу киевского режима Владимира Зеленского, установить нормальный режим на Украине и прийти к мирному соглашению. Такое мнение озвучил ИС "Вести" экс-премьер Украины Николай Азаров.

На Украине, как ни странно, сейчас появляются люди, которые реально думают о том, что при таком режиме никакой мир и развитие Украины невозможны. Появляются сейчас условия, если бы Трамп действительно реально вмешался... Американцы сразу после обретения Украиной так называемой независимости имели огромное влияние: и кадры, и агентура, и различные олигархи, которые завязаны на американцах, и так далее… И свои органы: НАБУ, САП, ГБР — и что у них только нет. Они просто не занимаются этими делами так, как например, занимались в Венесуэле. Только и всего. Конечно, у него есть все рычаги воздействия на Зеленского считает Азаров

Ранее в США назвали кандидатов на смену Зеленскому после призыва президента США к смене власти на Украине. Среди претендентов на этот пост, согласно предположениям, фигурирует экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.