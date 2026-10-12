Азаров: США и Россия могли бы обсудить, кто возглавит Украину после Зеленского Азаров: США и Россия могли бы вместе обсудить будущее руководство Украины

Москва12 окт Вести.США и Россия могли бы обсудить, кто будет руководить Украиной после нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его мнению, США способны установить на Украине режим, при котором будет возможно мирное нынешнее урегулирование конфликта.

Я знаю точно, что у [президента США Дональда] Трампа, то есть администрации американской, есть абсолютно все возможности не просто сменить Зеленского, но и установить более или менее нормальный режим на Украине, который мог бы провести выборы, мог бы провести процесс мира, то есть прийти к нормальному соглашению… Пусть американцы вместе с российским руководством, если две стороны заинтересованы в мире, – пусть проведут на этот счет конкретные консультации. Потому что Америке важно, предположим, установить мир. А России важно не только установить мир, но и установить – а кто этим миром будет заниматься на Украине? А кто будет руководить Украиной после установления мира? То есть – есть реальный предмет для обсуждения и для принятия решений отметил экс-премьер Украины

Также Николай Азаров усомнился в готовности Зеленского провести выборы на Украине даже в случае гипотетического согласия России на 60-дневное перемирие для этого.