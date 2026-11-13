Москва13 нояВести.Если любой государственный деятель Украины оценил бы ущерб от ведения боевых действий для страны, он бы уже подписал мирное соглашение, в отличие от главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил экс-премьер Украины Николай Азаров.
Он отметил, что мир должен быть реалистичным, а не попыткой выдать желаемое за действительное. Со стороны киевского режима, по словам Азарова, ни одного реального шага к миру кроме "беспрерывной болтовни" не наблюдается.
Если бы любой государственный деятель Украины оценил бы ущерб, который сейчас нанесен Украине, он бы ужаснулся и давным-давно подписал все условия по миру. Это же абсолютно очевидно. Но он же (Зеленский. – Прим. ред.) не подписываетсказал экс-премьер Украины
Ранее Азаров заявил, что Зеленский за годы руководства научился лишь одному – "решать мутные схемки".