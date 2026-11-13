Азаров: любой госдеятель на месте Зеленского уже привел бы Украину к миру Азаров: любой украинский госдеятель на месте Зеленского уже заключил бы мир

Москва13 ноя Вести.Если любой государственный деятель Украины оценил бы ущерб от ведения боевых действий для страны, он бы уже подписал мирное соглашение, в отличие от главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Он отметил, что мир должен быть реалистичным, а не попыткой выдать желаемое за действительное. Со стороны киевского режима, по словам Азарова, ни одного реального шага к миру кроме "беспрерывной болтовни" не наблюдается.

Если бы любой государственный деятель Украины оценил бы ущерб, который сейчас нанесен Украине, он бы ужаснулся и давным-давно подписал все условия по миру. Это же абсолютно очевидно. Но он же (Зеленский. – Прим. ред.) не подписывает сказал экс-премьер Украины

Ранее Азаров заявил, что Зеленский за годы руководства научился лишь одному – "решать мутные схемки".