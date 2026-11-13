Азаров: Зеленский за семь лет научился только мутить "схемки" Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский за 7 лет научился только решать "схемки"

Москва13 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский за годы руководства научился лишь одному – "решать мутные схемки". Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Зеленский пришел во власть с другими задачами. Он ничему не научился за семь, почти восемь лет. Он элементарно не обладает никакими организаторскими способностями. Ни малейшими. Вся его организация отражена ярко на вот этих записях переговоров, которые Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зафиксировало на квартире Тимура Миндича. Можно прослушать час его разговора и понять его уровень. Он узнал какие-то вещи, нельзя это отрицать, но все эти вещи направлены только на одно: как решить или закрыть какие-то "схемки" отметил Азаров

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сделал выпад в адрес Зеленского в связи с нехваткой ПВО для защиты города.