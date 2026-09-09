Зеленский не может влиять на ситуацию в армии из-за зонтичного управления ВСУ

Ераносян: от Зеленского ничего не зависит из-за принципа управления ВСУ Зеленский не может влиять на ситуацию в армии из-за зонтичного управления ВСУ

Москва9 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский практически ничего не может сделать из-за "зонтичного" принципа управления войсками. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

По его словам, это означает, что спецслужбы действуют против спецслужб, бригады против бригад, а командиры могут отказаться от выполнения боевых задач.

Сейчас от Зеленского практически ничего не зависит, потому что это зонтичный принцип управления войсками. То есть, грубо говоря, бандформированиями – спецслужбы против спецслужбы, бригада против бригады. [Бывшего главнокомандующего ВСУ Александра] Сырского убрали, значит, теперь командир бригады какой-нибудь может отказаться от выполнения боевой задачи. Вот это и выливается в такой ропот, который идет в прямой эфир отметил Ераносян

Ранее журналист Павел Кухаркин рассказал, что в ВСУ начинает расти недовольство Зеленским из-за провалов на фронте и странной дипломатии.