Москва12 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет проводить выборы на Украине даже в случае гипотетического согласия России на 60-дневное перемирие для этого. Уверенность в этом выразил в интервью ИС "Вести" бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Экс-политик напомнил, что это уже не первое подобное предложение Зеленского.

Он об этом уже не раз говорил. Для него это повод прекрасный вообще ничем не заниматься с точки зрения переизбрания своего. Во-первых, не 60 дней, а 90 дней требуется по избирательному законодательству. Но дело даже не в этом. Просто и 90, и 60 он не будет соблюдать, естественно – найдет какой-либо повод или спровоцирует его. Слушайте, это режим, который только тем и занимается – терроризм, обман, коррупция, провокации и все. Что вы еще от него видели? подчеркнул Азаров

Накануне Зеленский заявил: Украина проведет выборы, если РФ согласится на 60-дневное перемирие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим напомнил: Россия неоднократно говорила, что хочет не перемирия, а долгосрочного мира с Украиной.