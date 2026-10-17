Степашин заявил, что решения по Украине принимает Запад, а не Зеленский

Степашин: решения на Украине принимает Запад, а не Зеленский Степашин заявил, что решения по Украине принимает Запад, а не Зеленский

Москва17 окт Вести.Ключевые решения по Украине принимают западные страны, продолжающие оказывать Киеву военную и финансовую помощь, а не Владимир Зеленский, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью РИА Новости.

По мнению Степашина, наибольшее влияние на ситуацию оказывают несколько стран. Он полагает, что прекращение их поддержки могло бы изменить положение дел.

Дело в том, что от Зеленского ничего не зависит, не он решает​​​... Запад (решает). В первую очередь, Германия, Англия, теперь еще и Франция сказал Степашин

Экс-премьер также выразил мнение, что США могли бы способствовать урегулированию конфликта, если бы отказались от помощи Украине. Степашин заявил, что положительно оценил бы такое решение американского президента Дональда Трампа.

Ранее Politico сообщило, что Вашингтон может лишить Киев доступа к американским разведывательным данным и системе спутниковой связи Starlink. Публикация появилась после критики Трампом Владимира Зеленского. Президент США заявил, что украинский лидер создает проблемы для всего мира, и выразил мнение, что Украине нужен руководитель, способный договориться с Россией.

Ранее Степашин выразил мнение, что Владимира Зеленского ждет суд Божий за весь тот вред, который он причинил, в том числе украинскому народу.