Зеленский: если США встанут на сторону России, Украина не сможет победить

Зеленский: если США займут сторону России, Украина не сможет победить Зеленский: если США встанут на сторону России, Украина не сможет победить

Москва18 окт Вести.Если Соединенные Штаты займут сторону России, то Украина не сможет одержать победу в российско-украинском конфликте. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире NBС News.

Если США официально встанут на сторону России, мы, конечно, не сможем победить. Мы не сможем устоять сказал он

По его словам, Украина хочет доверять американскому лидеру Дональду Трампа, однако расценивает его последние решения как ошибочные. По мнению Зеленского, последние шаги США не помогут Украине и самим Штатам.

Он выразил надежду на изменение ситуации.

9 октября Трамп сообщил о заключении с Россией соглашения о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки. Позднее президент США заявил, что Зеленский мог много раз положить конец конфликту с Россией, но не делает этого. Трамп выразил мнение, что Украине нужен новый лидер.