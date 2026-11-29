Зеленский заявил, что Украине не подходит предложенная США компромиссная сделка Зеленский: Украина не примет компромиссную сделку, которую предложили США

Москва29 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что его страну не устраивает компромиссная мирная сделка, предложенная президентом США Дональдом Трампом, потому что она заставляет Украину платить за конфликт с Россией.

С таким утверждением украинский политик выступил в интервью телеканалу Al Jazeera.

Я надеюсь, что он (Трамп – прим. ред.) продолжит искать способ закончить эту войну, но не так, чтобы за нее пришлось расплачиваться Украине, потому что это неправильно сказал Зеленский

По его словам, украинские войска готовы остановиться на текущих позициях, и это "очень большой компромисс" со стороны Киева.

После трехсторонних переговоров в Абу-Даби Зеленский заявил, что США настаивают на выводе военных Украины с территории Донбасса. Ранее он исключил возможность вывода украинских сил из Донбасса и Новороссии.