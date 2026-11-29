Москва29 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что его страну не устраивает компромиссная мирная сделка, предложенная президентом США Дональдом Трампом, потому что она заставляет Украину платить за конфликт с Россией.
С таким утверждением украинский политик выступил в интервью телеканалу Al Jazeera.
Я надеюсь, что он (Трамп – прим. ред.) продолжит искать способ закончить эту войну, но не так, чтобы за нее пришлось расплачиваться Украине, потому что это неправильносказал Зеленский
По его словам, украинские войска готовы остановиться на текущих позициях, и это "очень большой компромисс" со стороны Киева.
После трехсторонних переговоров в Абу-Даби Зеленский заявил, что США настаивают на выводе военных Украины с территории Донбасса. Ранее он исключил возможность вывода украинских сил из Донбасса и Новороссии.