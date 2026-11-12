Зеленский: США настаивают на выводе украинских войск из Донбасса

Зеленский рассказал о позиции США по выводу ВСУ из Донбасса Зеленский: США настаивают на выводе украинских войск из Донбасса

Москва12 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон настаивает на выводе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса, сообщили украинские СМИ.

Зеленский добавил, что по мнению американской стороны, такой шаг Киева необходим для прекращения конфликта. Однако сам политик назвал подобный сценарий неосуществимым.

Глава киевского режима подтвердил, что ему доложили об итогах переговоров в Абу-Даби с американской и российской сторонами и о согласовании действий с европейскими партнерами Киева, находившимися в ОАЭ.

Украинский политик сообщил, что 12 ноября проведет в Дублине встречу со спецпосланниками американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Ранее газета The Telegraph написала, что Украина не приняла предложение США о пересмотре границ, которое могло бы разблокировать мирное урегулирование.

На пресс-конференции по итогам переговоров в Абу-Даби руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отказался комментировать информацию о требованиях российской стороны относительно вывода ВСУ из Донбасса.

На прошлой неделе глава киевского режима также говорил о невозможности пойти на этот шаг.

8 ноября президент США Дональд Трамп допустил изменение границ Украины в рамках процесса урегулирования. Он повторил тезис о том, что если бы занимал пост президента США к моменту начала конфликта, то кризиса не случилось бы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с географической точки зрения Украина уже представляет собой другую страну.

11 ноября в Абу-Даби завершились трехсторонние консультации России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что главной темой стала архитектура европейской безопасности.