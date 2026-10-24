Зеленский заявил, что готов заключить соглашение по нынешней линии фронта Зеленский допустил прекращение боевых действий по текущей линии фронта

Москва24 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский готов заключить мирное соглашение с Россией на основе текущей линии фронта. С таким утверждением он выступил в эфире телеканала ABC News.

В интервью американскому телеканалу Зеленский заявил, что Киев готов согласиться на прекращение боевых действий с фиксацией нынешних позиций сторон.

Зеленский подтвердил, что заключил бы мирное соглашение сегодня, если бы мог приводятся его слова в публикации

При этом Зеленский подчеркнул, что не намерен идти на дальнейшие территориальные уступки. По его утверждению, сейчас под контролем ВС РФ находятся более 19% территории, которую Киев считает украинской.

В ходе интервью Зеленский также выразил недовольство уровнем поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, назвав это "не поддержкой".

Ранее политолог Андрей Клинцевич предположил, что Зеленского привело в чувство замедление работы Starlink. По его мнению, киевские чиновники "засуетились" и стали более честными, когда потеряли возможность заранее спускаться в укрытия из-за отсутствия предупреждений.