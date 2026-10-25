Москва25 октВести.Украина не согласится на нейтральный статус и сокращение численности вооруженных сил, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу.
Мы не можем говорить о нейтральности нашей страны. Мы не можем не можем говорить и об ограничении украинской армиизаявил он
Глава киевского режима назвал свои условия украинскими "красными линиями". Кроме того, Зеленский озвучил требования Киева к России. По его словам, на переговорах с российской стороной в ноябре Украина потребует энергетического перемирия и прекращения ударов по судоходству.