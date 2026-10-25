Зеленский: Украина не согласится на нейтральный статус и на сокращение армии

Киев не согласится на нейтральный статус и сокращение ВСУ, заявил Зеленский Зеленский: Украина не согласится на нейтральный статус и на сокращение армии

Москва25 окт Вести.Украина не согласится на нейтральный статус и сокращение численности вооруженных сил, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу.

Мы не можем говорить о нейтральности нашей страны. Мы не можем не можем говорить и об ограничении украинской армии заявил он

Глава киевского режима назвал свои условия украинскими "красными линиями". Кроме того, Зеленский озвучил требования Киева к России. По его словам, на переговорах с российской стороной в ноябре Украина потребует энергетического перемирия и прекращения ударов по судоходству.