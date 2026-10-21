Москва21 октВести.Владимир Зеленский в эфире Fox News заявил, что готов принять мирное соглашение, замораживающее линию фронта в текущем виде, и потерять 25% Украины.
Ему задали вопрос, примет ли он такое мирное соглашение, если это позволит Украине сохранить 75% территории.
Даответил Зеленский
Накануне президент США Дональд Трамп отметил, что Украина не выдержит продолжительного конфликта с Россией. По его словам, простые украинцы не собираются дальше терпеть этот конфликт, поэтому Зеленскому придется пойти на сделку.