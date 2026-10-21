Зеленский согласен уступить 25% территорий в обмен на мир

Зеленский согласен на мир и утрату территорий Зеленский согласен уступить 25% территорий в обмен на мир

Москва21 окт Вести.Владимир Зеленский в эфире Fox News заявил, что готов принять мирное соглашение, замораживающее линию фронта в текущем виде, и потерять 25% Украины.

Ему задали вопрос, примет ли он такое мирное соглашение, если это позволит Украине сохранить 75% территории.

Да ответил Зеленский

Накануне президент США Дональд Трамп отметил, что Украина не выдержит продолжительного конфликта с Россией. По его словам, простые украинцы не собираются дальше терпеть этот конфликт, поэтому Зеленскому придется пойти на сделку.