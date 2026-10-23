Москва23 окт Вести.После замедления работы Starlink в Киеве, президент США Дональд Трамп попросил главу компании Илона Маска вернуть прежнюю скорость. Тем не менее, плохая работа спутников уже привела в чувство главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в беседе с KP.RU заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Важный нюанс в том, что военно-политическое руководство Украины раньше могло заранее спуститься в бомбоубежище из своих красивых офисов, а в последние дни они получали предупреждение от своих радарных комплексов за 10 секунд до удара, рассказывает политолог.

Когда политик, принимающий решения, лично рискует, тогда его решения становятся более честными. И вот здесь Зеленский засуетился. В условиях, когда Трамп захотел его поменять, когда у него конфликт с Трампом, погибнуть под ракетами – это могло бы стать решением для некой группы западных элит считает Клинцевич

По мнению политолога, на сегодня у США есть два варианта – либо менять Зеленского, либо подкупить его. Но поскольку Трамп продолжает давить на то, чтобы Зеленский покинул этот пост, подкупить главу киевского режима не получилось.