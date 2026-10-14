Зеленский публично обратился к Маску из-за Starlink Зеленский попросил Маска вернуть Украине доступ к Starlink

Москва14 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире шоу британского ведущего Пирса Моргана "Без цензуры" публично обратился к главе SpaceX Илону Маску с просьбой включить систему спутниковой связи Starlink для Украины.

Если вы теряете скорость Starlink, понятно, что происходит. [...] Мы просим [Илона Маска] включить его сказал Зеленский, фрагменты интервью размещены в соцсети X

Ранее внештатный советник главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов сообщил, что работа терминалов Starlink была ограничена, из-за чего, по данным украинской стороны, был сорван ряд операций ВСУ. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты продолжают передавать разведданные Украины.

Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что замедление работы терминалов застало украинских военнослужащих врасплох. Зеленский заявил об отсутствии предупреждений от партнеров об ударах по Киеву.