Москва21 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский посоветовал американскому предпринимателю Илону Маску и руководству США "быть очень серьезными". Так он отреагировал на обвинения бизнесмена во лжи по поводу замедления работы спутниковой системы Starlink.
Мы должны быть очень серьезными, не только очень богатыми. Эти ребята очень могущественны. В Соединенных Штатах не только деньги решают всесказал он в интервью CNN
Во время этого высказывания Зеленского телеканал показал фотографии Маска и президента США Дональда Трампа.
Ранее Маск, комментируя работу Starlink и Starshield на Украине, заявлял, что Зеленский "не всегда говорит правду".