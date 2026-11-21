Зеленский призвал Маска и власти США к серьезности из-за ситуации со Starlink

Зеленский призвал Маска и руководство США "быть очень серьезными" Зеленский призвал Маска и власти США к серьезности из-за ситуации со Starlink

Москва21 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский посоветовал американскому предпринимателю Илону Маску и руководству США "быть очень серьезными". Так он отреагировал на обвинения бизнесмена во лжи по поводу замедления работы спутниковой системы Starlink.

Мы должны быть очень серьезными, не только очень богатыми. Эти ребята очень могущественны. В Соединенных Штатах не только деньги решают все сказал он в интервью CNN

Во время этого высказывания Зеленского телеканал показал фотографии Маска и президента США Дональда Трампа.

Ранее Маск, комментируя работу Starlink и Starshield на Украине, заявлял, что Зеленский "не всегда говорит правду".