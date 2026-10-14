Советник Зеленского подтвердил, что Маск ограничил интернет-связь для ВСУ Бескрестнов: SpaceX Илона Маска ограничила скорость работы Starshield для ВСУ

Москва14 окт Вести.Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX ограничила скорость работы системы Starshield (отдельная, более защищенная военная версия системы спутникового интернета Starlink) для украинских военнослужащих, заявил внештатный советник главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.

Ограничение распространяется на "военный пакет" услуг Starshield и установлено на скорость 100 миль в час. Наши силы обороны не получили предварительного уведомления об этом написал он в соцсетях

По словам Бескрестнова, это привело к срыву некоторых операций, которые ранее планировали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он также предположил, что этот шаг вряд ли случаен и, по всей видимости, связан с политической обстановкой.

Ранее бывший советник украинского министра обороны Сергей Стерненко заявил об ограничении доступа к Starlink для ВСУ со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

13 октября газета Politico написала, что Трамп может прекратить предоставлять Украине разведданные или оказать давление на Маска, чтобы тот отключил спутниковый интернет-сервис Starlink для украинских военных.

До этого глава Белого дома призвал провести выборы на Украине и посоветовал Зеленскому сосредоточиться на заключении сделки с Россией, а не только разговорах.