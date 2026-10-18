Москва18 окт Вести.Украинские власти пытаются добиться от Вашингтона и компании SpaceX отмены ограничений, введенных для терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского, специалист по системам связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Бескрестнов. Его слова приводит агентство Associated Press.

По его словам, Киев находится "в активных переговорах с Пентагоном, SpaceX и правительством США". Украина рассматривает два варианта: получить доступ к отдельному пакету системы Starshield, разработанному для воздушных судов и не имеющему ограничений по подключению, либо добиться снятия лимитов с уже используемого сервиса.

В среду Бескрестнов подтвердил, что работа терминалов Starlink ночью была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 км/ч связь начинала пропадать, что помешало действиям ВСУ. Позднее сообщалось о снижении порога до 60 км/ч. Как отмечает Associated Press, Киев также ищет альтернативу Starlink на случай потери доступа — в частности, рассматриваются спутниковая сеть Leo от Amazon и глобальная система OneWeb.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина запрашивала доступ к Starshield для ударов вглубь России, но не получила его. В пятницу глава евродипломатии Кая Каллас признала, что Евросоюз не сможет в ближайшей перспективе заменить Украине Starlink, несмотря на планы Брюсселя развивать собственные технологии связи. 18 октября Зеленский сообщил, что США возобновили обмен разведданными с Киевом, хотя ранее президент США Трамп опроверг информацию о прекращении их предоставления. Как писал портал Axios, власти США также отрицают свою причастность к перебоям в работе Starlink.