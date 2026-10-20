Москва20 октВести.Ограничение скорости работы Starlink все еще в силе, оно подрывает обороноспособность Украины. Об этом заявил советник главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.
Советник Зеленского указал на новую сложность: под влияние ограничений скорости попал значимый канал передачи сведений боевым вертолетам, применяемым для перехватов БПЛА.
Мне очень трудно осознавать, что один внезапный шаг партнеров разрушает значительную часть нашей оборонынаписал Бескрестнов в Telegram-канале
Ранее Зеленский в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио потребовал от Вашингтона поставок перехватчиков баллистических ракет и системы раннего предупреждения. Кроме того, глава киевского режима затронул ситуацию вокруг ограничений скорости работы Starlink для ВСУ.