Бескрестнов заявил о проблемах в обороноспособности Украины из-за Starlink

В окружении Зеленского заговорили о проблемах из-за ограничения работы Starlink Бескрестнов заявил о проблемах в обороноспособности Украины из-за Starlink

Москва20 окт Вести.Ограничение скорости работы Starlink все еще в силе, оно подрывает обороноспособность Украины. Об этом заявил советник главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.

Советник Зеленского указал на новую сложность: под влияние ограничений скорости попал значимый канал передачи сведений боевым вертолетам, применяемым для перехватов БПЛА.

Мне очень трудно осознавать, что один внезапный шаг партнеров разрушает значительную часть нашей обороны написал Бескрестнов в Telegram-канале

Ранее Зеленский в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио потребовал от Вашингтона поставок перехватчиков баллистических ракет и системы раннего предупреждения. Кроме того, глава киевского режима затронул ситуацию вокруг ограничений скорости работы Starlink для ВСУ.