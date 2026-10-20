Москва20 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил госсекретарю США Марко Рубио о желании Украины получить от Вашингтона перехватчики баллистических ракет и систему раннего предупреждения.
В ходе телефонного разговора Зеленский также затронул ситуацию вокруг ограничений скорости работы Starlink для ВСУ.
Во-первых, это перехватчики для защиты от баллистических ракет, которые необходимы для защиты жизней. Во-вторых, это система раннего предупреждения о российских атаках баллистическими ракетами, что жизненно важнонаписал глава киевского режима в Telegram-канале
Ранее газета NYT написала, что на встрече в Осло США попытаются убедить Зеленского в необходимости сдать Донбасс.