Зеленский потребовал от США срочно решить вопрос с ракетами для Patriot Зеленский настаивает на срочных поставках США ракет для комплексов Patriot

Москва1 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к Вашингтону с требованием оперативно урегулировать вопрос поставок Украине ракет для зенитных комплексов Patriot. С соответствующим обращением он выступил в социальных сетях.

Он отметил, что Украина ежедневно направляет запросы о нехватке ракет для систем противовоздушной обороны Patriot американским и европейским партнерам.

Помимо этого, он настаивает на том, чтобы проблему с перехватчиками решили "сейчас же", так как поставки "не могут ждать годы".

Государственный департамент США несколько дней назад одобрил потенциальую продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для Patriot и сопутствующего оборудования. Но потом выяснилось, что быстро они прийти не могут - только не раньше 2030 года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне заявил, что американцы вовсе не ослабили поддержку Украины и продолжают поставлять туда оружие, только не напрямую, а через европейцев.

Кроме того, сотрудничество в сфере передачи украинцам разведданных, которые имеют ключевое значение для ударов по России, в том числе вглубь российской территории, при нынешней администрации США и нынешнем руководстве ЦРУ стало нарастать и стало более плотным.