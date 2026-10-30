Госдеп одобрил продажу Украине 500 ракет для систем ЗРК Patriot на $2,1 млрд

Госдеп одобрил продажу Украине 500 ракет для систем ЗРК Patriot Госдеп одобрил продажу Украине 500 ракет для систем ЗРК Patriot на $2,1 млрд

Москва30 окт Вести.Государственный департамент США объявил об одобрении потенциальной продажи Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для комплексов ПВО Patriot и сопутствующего оборудования.

Оценочная общая стоимость составляет 2,1 миллиарда долларов и полностью финансируется партнерами и союзниками говорится в пресс-релизе дипведомства

Помимо самих ракет, Киев запросил засекреченные и незасекреченные запасные части для PAC-3 MSE, а также сопутствующие элементы логистики и программной поддержки.

Киевскому режиму в сентябре Европа согласовала дополнительных 6,1 миллиарда евро для закупки средств ПВО и ПРО. Эти средства выделяются в рамках еврокредита на 90 миллиардов евро.

Агентство Bloomberg сегодня приводит слова главкома Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича. Он заявил, что Украина по-прежнему получает американские вооружения.

Все доставляется. Кстати, у нас только что были поставки на прошлой неделе заявил он

Он заверил, что проблем с платежами не происходит, а альянс не задерживает передачу каких-либо грузов, которые оплатили страны Европы.