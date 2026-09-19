Москва19 сенВести.Государственный департамент (Госдеп) США одобрил продажу Украине оборудования для модернизации противовоздушной обороны (ПВО) на $2,68 млрд.
Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Украины средств модернизации ПВО, оборудования и услуг. Оценочная стоимость - $2,68 млрдсообщает Госдеп
Расходы на закупку оборудования возьмут на себя европейские партнеры США, сделку проведут в рамках программы США по иностранному военному финансированию.
Указанные средства зачтут в качестве взноса США в фонд восстановления Украины, уточняет Госдеп.
Украина запросила у США ракеты, системы ПВО с лазерным наведением, пусковые установки и радары.