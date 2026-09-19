Киев получит от США оборудование для модернизации ПВО

Госдеп одобрил продажу Киеву оборудования для ПВО на $2,68 млрд Киев получит от США оборудование для модернизации ПВО

Москва19 сен Вести.Государственный департамент (Госдеп) США одобрил продажу Украине оборудования для модернизации противовоздушной обороны (ПВО) на $2,68 млрд.

Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Украины средств модернизации ПВО, оборудования и услуг​​​. Оценочная стоимость - $2,68 млрд сообщает Госдеп

Расходы на закупку оборудования возьмут на себя европейские партнеры США, сделку проведут в рамках программы США по иностранному военному финансированию.

Указанные средства зачтут в качестве взноса США в фонд восстановления Украины, уточняет Госдеп.

Украина запросила у США ракеты, системы ПВО с лазерным наведением, пусковые установки и радары.