США выделили $238 млн на обслуживание поставленного Киеву оружия США выделили $238 млн на обслуживание в Польше поставленного ВСУ оружия

Москва4 сен Вести.США выделили $238 млн польскому центру технической поддержки, который обслуживает поставленное Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие, сообщает РИА Новости.

В частности, финансирование получила компания Amentum Services, которая обеспечивает работу центра технической и логистической поддержки в польской Ясенке. Сотрудники центра удаленно консультируют украинских военных на предмет обслуживания оружия и организуют поставки запчастей.

Контракт с польским центром подписан в декабре 2022 года на сумму $35,7 млн. Затем объем финансирования вырос до $238,2 млн. Предельная стоимость контракта может составить $442,6 млн, а продление предусмотрено до декабря 2027 года.

Удаленная техподдержка из Ясенки затрагивает 34 системы вооружений, применяемых ВСУ.

Между тем ВСУ способны самостоятельно проводить полевое обслуживание и ремонт боевых машин Stryker и артиллерийских систем M777 при удаленной консультации специалистов из Ясенки. Однако ВСУ зависят от зарубежных поставок запчастей и ремонтного инструмента.

При более сложном ремонте, в частности, систем Patriot и HIMARS, Украина опирается на зарубежную помощь. Технику, которую невозможно отремонтировать на месте, направляют на американские военные объекты в Кайзерслаутерне и Фильзеке (Германия).

По данным Пентагона, удаленная техническая поддержка и ремонтные работы партнеров позволили с апреля по июнь вернуть в боеготовое состояние 108 единиц вооружения и военной техники отмечает РИА Новости

Посол Украины в Гааге Андрей Костин запросил у властей Нидерландов 2 млрд евро срочной военной помощи. Необходимость в срочных поставках продиктована дефицитом перехватчиков, на который Киев указывал неоднократно.

Еврокомиссия в очередной раз одобрила Киеву новые поставки вооружений на 6,1 млрд евро. Деньги пойдут на закупки оружия, боеприпасов и комплексов противовоздушной обороны.