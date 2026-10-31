Зеленский жалуется, что поставок ракет для Patriot надо ждать несколько лет

Зеленский пожаловался на долгое ожидание поставок ракет PAC-3 Зеленский жалуется, что поставок ракет для Patriot надо ждать несколько лет

Москва31 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что поставки американских противоракет PAC-3 для систем ПВО Patriot могут начаться только через несколько лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Госдепартамент США одобрил продажу 500 перехватчиков Киеву. По мнению Зеленского, это "сильное решение".

...Однако определено, что поставки могут начаться только через несколько лет. Мы просим наших американских партнеров найти решение именно тогда, когда есть реальная опасность и реальная потребность в применении PAC-3 написал Зеленский

По его словам, эти ракеты необходимы Украине уже зимой 2026-2027 годов. Он призвал американских партнеров найти возможность передать перехватчики в ближайшее время, а затем восполнить запасы союзников за счет будущего производства.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Киев приостановил удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после давления со стороны Вашингтона. По данным издания, неофициальная пауза, как ожидается, продлится как минимум до промежуточных выборов в США 3 ноября, а возможно - и до конца ноября.