Журналист Рауфоглу: обещанные 500 ракет для Patriot поступят ВСУ не ранее 2030 г

Журналист Рауфоглу: Киев получит обещанные 500 ракет для Patriot не ранее 2030 г Журналист Рауфоглу: обещанные 500 ракет для Patriot поступят ВСУ не ранее 2030 г

Москва31 окт Вести.Анонсированные госдепартаментом США поставки Киеву 500 ракет для систем ПВО Patriot могут начаться не раньше 2030 года. Об этом сообщил журналист Kyiv Post Алекс Рауфоглу со ссылкой на информированные источники.

Анонсированные США ракеты PAC-3 для Patriot идут с серьезной оговоркой: это новые ракеты, поставка которых ожидается не раньше 2030 года написал он на странице в сети X



Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале уже выразил недовольство длительными сроками поставок ракет для ПВО. Он отметил, что ракеты могут быть переданы лишь через несколько лет, хотя такой пакет помощи мог бы стать очень эффективным.

Ранее госдеп США одобрил возможную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для комплексов Patriot, а также сопутствующего оборудования. Общая стоимость пакета оценивается примерно в 2,1 млрд долларов. Предполагается, что финансирование обеспечат партнеры и союзники Киева.

Россия выступает против поставок вооружений Украине, считая, что они препятствуют урегулированию конфликта и являются "игрой с огнем". В Кремле также заявляли, что наращивание западной военной помощи Киеву не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.