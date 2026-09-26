Reuters: США не включат ракеты для систем Patriot в пакет помощи Украине

Украина не получит ракеты для Patriot в рамках пакета помощи США на $400 млн Reuters: США не включат ракеты для систем Patriot в пакет помощи Украине

Москва26 сен Вести.Белый дом не стал добавлять в пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов ракеты-перехватчики для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, несмотря на соответствующие просьбы Киева.

Администрация во главе с президентом США Дональдом Трампом должна освоить упомянутые 400 миллионов долларов до 30 сентября – к моменту окончания в США текущего финансового года.

Предполагается, что Киев получит одобренную американской стороной помощь до октября 2029 года. В пакет помощи включат вооружения и запасные части для бронемашин, передает Reuters.

Москва отслеживает информацию о возможной передаче Киеву лицензий на производство ракет для ЗРК Patriot, сообщил 25 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что глава киевского режима "много говорит" на эту тему.