Москва26 сенВести.Белый дом не стал добавлять в пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов ракеты-перехватчики для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, несмотря на соответствующие просьбы Киева.
Администрация во главе с президентом США Дональдом Трампом должна освоить упомянутые 400 миллионов долларов до 30 сентября – к моменту окончания в США текущего финансового года.
Предполагается, что Киев получит одобренную американской стороной помощь до октября 2029 года. В пакет помощи включат вооружения и запасные части для бронемашин, передает Reuters.
Москва отслеживает информацию о возможной передаче Киеву лицензий на производство ракет для ЗРК Patriot, сообщил 25 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что глава киевского режима "много говорит" на эту тему.