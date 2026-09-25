Песков: Зеленский много говорит о Patriot, Россия отслеживает данные о лицензиях

Зеленский слишком много говорит о Patriot, заявил Песков Песков: Зеленский много говорит о Patriot, Россия отслеживает данные о лицензиях

Москва25 сен Вести.Москва отслеживает информацию о возможной передаче Украине лицензий на производство ракет для зенитных комплексов Patriot. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский "много говорит" на эту тему.

Зеленский сейчас много говорит, поэтому мы очень внимательно, естественно, наблюдаем за той информацией, какие страны какие лицензии дают, какие вооружения поставляют, и все это тщательно учитываем сказал он

Ранее сообщалось, что США обсуждают с Украиной возможность передачи лицензии на производство устаревших вариантов боеприпасов для комплексов Patriot. Президент США Дональд Трамп заявлял, что переговоры по этому вопросу пока не завершены.

При этом Зеленский утверждает, что якобы уже получил согласие от Трампа на эту лицензию в ходе переговоров на полях Генассамблеи ООН.