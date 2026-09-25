Москва25 сенВести.Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о передаче Украине лицензии на производство ракет для комплексов ПВО Patriot. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский.
Он утверждает, что получил обещание от Трампа во время их последнего разговора в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул: "да, я принял окончательное решение — лицензии для производства ракет Patriot Украина получит"заявил Зеленский
Ранее военный эксперт Антон Трутце указал, что передача лицензии на производство ракет не решит проблему ВСУ с нехваткой боеприпасов для ПВО. На полноценное развертывание оборонных предприятий по сборке ракет у киевского режима могут уйти годы.