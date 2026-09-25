Зеленский получил обещание Трампа передать Киеву лицензию на ракеты для Patriot Зеленский: Трамп пообещал передать Киеву лицензию на ракеты для Patriot

Москва25 сен Вести.Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о передаче Украине лицензии на производство ракет для комплексов ПВО Patriot. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Он утверждает, что получил обещание от Трампа во время их последнего разговора в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул: "да, я принял окончательное решение — лицензии для производства ракет Patriot Украина получит" заявил Зеленский

Ранее военный эксперт Антон Трутце указал, что передача лицензии на производство ракет не решит проблему ВСУ с нехваткой боеприпасов для ПВО. На полноценное развертывание оборонных предприятий по сборке ракет у киевского режима могут уйти годы.