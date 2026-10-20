Москва20 окт Вести.В ходе переговоров в Осло американская делегация попытается убедить главу киевского режима Владимира Зеленского в необходимости сдать Донбасс. Об этом пишет газета New York Times.

Как указано в материале, ситуация для Украины на сегодняшний день неблагоприятная, поскольку США хотят заявить Зеленскому, что "не стоит" цепляться за занимаемую ВСУ территорию Донбасса. Между тем отмечается, что Украина "может на этом заработать, если откажется от своих возражений против соглашения, даже если оно будет составлено в основном на условиях России".

Такое послание США передадут Зеленскому во вторник следует из статьи

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет претензий к России касательно действий в отношении Украины.