Зеленский: США поставили вопрос, уйдет ли Украина с Донбасса, если будет в НАТО

США впервые предложили Зеленскому обсудить выход ВСУ из Донбасса ради НАТО Зеленский: США поставили вопрос, уйдет ли Украина с Донбасса, если будет в НАТО

Москва14 ноя Вести.Представители США предложили главе киевского режима Владимиру Зеленскому вывести войска из Донбасса ради вступления в НАТО. Об этом заявил сам Зеленский во время общения с украинскими СМИ, отметив, что такое предложение поступило впервые.

Американцы поставили вопрос: "А если Украина будет в НАТО, она выйдет с Донбасса?". Это было впервые сказал Зеленский журналистам, трансляция брифинга велась в соцсетях

Зеленский провел переговоры с посланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером 13 ноября в Дублине.