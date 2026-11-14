Москва14 нояВести.Представители США предложили главе киевского режима Владимиру Зеленскому вывести войска из Донбасса ради вступления в НАТО. Об этом заявил сам Зеленский во время общения с украинскими СМИ, отметив, что такое предложение поступило впервые.
Американцы поставили вопрос: "А если Украина будет в НАТО, она выйдет с Донбасса?". Это было впервыесказал Зеленский журналистам, трансляция брифинга велась в соцсетях
Зеленский провел переговоры с посланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером 13 ноября в Дублине.