Уиткофф и Кушнер провели встречу с Зеленским в Дублине

Зеленский встретился в Дублине с Уиткоффом и Кушнером Уиткофф и Кушнер провели встречу с Зеленским в Дублине

Москва13 ноя Вести.В столице Ирландии — городе Дублин — прошла встреча главы киевского режима Владимира Зеленского со спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщил Sky News.

Ирландский телеканал RTE, в свою очередь, уточнил, что участники переговоров встретились на аэродроме Кейсмент в пригороде Дублина Балдоннел.

По итогам беседы украинский политик дал оценку предыдущему раунду консультаций, заявив, что переговоры в Абу-Даби "дали прогресс и надежду на завершение" боевых действий.

Среди значимых результатов он назвал возвращение к трехстороннему формату диалога, что открывает путь к новым встречам.

Со своей стороны, Кушнер сообщил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве американская сторона дала понять, что окончательные договоренности по урегулированию могут быть недостижимыми без европейских партнеров.

Зеленский в ответ высказал мнение, что на следующей встрече представители Европы должны быть за столом переговоров, а не ограничиваться отдельными консультациями.

Американские переговорщики выехали из Москвы вечером 12 ноября и направились в Ирландию. В российской столице они обсуждали с Владимиром Путиным итоги двухдневных переговоров в Абу-Даби, разговор в Кремле занял более двух часов.

В Москве стороны затрагивали урегулирование конфликта на Украине, включая гарантии безопасности и возможное участие европейских стран в переговорном процессе.

Уиткофф назвал предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной свидетельством продвижения на пути к урегулированию.

Кушнер, в свою очередь, рассказал, что Вашингтон приступил к обсуждению с европейскими странами архитектуры безопасности на континенте.