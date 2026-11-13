Москва13 нояВести.В столице Ирландии — городе Дублин — прошла встреча главы киевского режима Владимира Зеленского со спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщил Sky News.
Ирландский телеканал RTE, в свою очередь, уточнил, что участники переговоров встретились на аэродроме Кейсмент в пригороде Дублина Балдоннел.
По итогам беседы украинский политик дал оценку предыдущему раунду консультаций, заявив, что переговоры в Абу-Даби "дали прогресс и надежду на завершение" боевых действий.
Среди значимых результатов он назвал возвращение к трехстороннему формату диалога, что открывает путь к новым встречам.
Со своей стороны, Кушнер сообщил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве американская сторона дала понять, что окончательные договоренности по урегулированию могут быть недостижимыми без европейских партнеров.
Зеленский в ответ высказал мнение, что на следующей встрече представители Европы должны быть за столом переговоров, а не ограничиваться отдельными консультациями.
Американские переговорщики выехали из Москвы вечером 12 ноября и направились в Ирландию. В российской столице они обсуждали с Владимиром Путиным итоги двухдневных переговоров в Абу-Даби, разговор в Кремле занял более двух часов.
В Москве стороны затрагивали урегулирование конфликта на Украине, включая гарантии безопасности и возможное участие европейских стран в переговорном процессе.
Уиткофф назвал предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной свидетельством продвижения на пути к урегулированию.
Кушнер, в свою очередь, рассказал, что Вашингтон приступил к обсуждению с европейскими странами архитектуры безопасности на континенте.