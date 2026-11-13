Кушнер заявил о невозможности урегулирования конфликта без участия Европы Зять Трампа Кушнер счел невозможной сделку по Украине без европейцев

Москва13 ноя Вести.Специальный посланник американского президента Джаред Кушнер полагает, что достичь урегулирования конфликта на Украине без участия в переговорах европейских союзников США невозможно.

Об этом он сообщил журналистам в Дублине.

... мы не сможем заключить эту сделку без того, чтобы европейцы были за столом переговоров заявил Кушнер

Он также отметил, что в последние несколько месяцев было очень много тесного взаимодействия с европейцами, подчеркнув, что "это важно учитывать".

Ранее в Госдуме объяснили, почему мнение европейцев не является приоритетным в вопросе украинского урегулирования. А помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что вопрос о контактах России с представителями Евросоюза будет прорабатываться с учетом итогов переговоров в Абу-Даби.