Москва13 нояВести.Специальный посланник американского президента Джаред Кушнер полагает, что достичь урегулирования конфликта на Украине без участия в переговорах европейских союзников США невозможно.
Об этом он сообщил журналистам в Дублине.
... мы не сможем заключить эту сделку без того, чтобы европейцы были за столом переговоровзаявил Кушнер
Он также отметил, что в последние несколько месяцев было очень много тесного взаимодействия с европейцами, подчеркнув, что "это важно учитывать".
Ранее в Госдуме объяснили, почему мнение европейцев не является приоритетным в вопросе украинского урегулирования. А помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что вопрос о контактах России с представителями Евросоюза будет прорабатываться с учетом итогов переговоров в Абу-Даби.