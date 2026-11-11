Кушнер: территориальный вопрос стал наиболее сложным на переговорах в Абу-Даби

Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах в Абу-Даби Кушнер: территориальный вопрос стал наиболее сложным на переговорах в Абу-Даби

Москва11 ноя Вести.Территориальный вопрос остается наиболее сложным для обсуждения в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал специальный посланник президента США Джаред Кушнер, чьи слова передает телеканал Fox News.

Как сказал Кушнер, в ходе переговоров в Абу-Даби стороны также обсуждали "тяжелые вопросы".

Территориальные вопросы будут самыми трудными отметил эмиссар

Вместе с тем Кушнер выразил уверенность, что, "пока мы будем заниматься решением других проблем", получится добиться "всеобъемлющего урегулирования".

Трехсторонние переговоры России, США и Украины по украинскому конфликту проходили 10-11 ноября в Абу-Даби и завершились принципиальной договоренностью о новом масштабном обмене пленными, параметры которого объявят в ближайшее время. Главной темой двух дней консультаций стала проблематика европейской системы безопасности.

Как рассказал на итоговой пресс-конференции помощник президента РФ Владимир Мединский, российская и американская стороны "где-то нашли взаимопонимание, где-то нет", а диалог будет продолжен.