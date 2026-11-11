Москва11 ноя Вести.Украина не приняла новое предложение США о пересмотре границ, которое могло бы разблокировать мирное урегулирование с Россией. Об этом пишет The Telegraph.

Речь идет о пересмотре границ Луганской и Донецкой Народных Республик. Как сообщает издание, усилия США по прекращению конфликта в значительной степени зашли в тупик из-за территории Донбасса, часть которой удерживают ВСУ. Предложение Вашингтона заключается в том, чтобы признать полный контроль РФ над ЛНР и ДНР в новых границах по текущей линии соприкосновения. При этом Киев не был бы вынужден сдавать удерживаемые на оставшейся территории регионов города.

Украина отклонила новое предложение США о пересмотре границ в попытке возобновить мирные переговоры с Россией... Украинская делегация никогда не обсуждала никаких уступок по территориям... Украина никогда этого не признает, ни де-факто, ни де-юре говорится в публикации

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной проходят в Абу-Даби. 11 ноября в 13.00 по московскому времени помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, подведет итоги двухдневной встречи.