В МИД заявили об отсутствии предложений по "военному плану" США и ЕС по Украине Лавров: Москва не получала официальных предложений по "военному плану" США и ЕС

Москва15 окт Вести.Российские власти не получали официальных предложений по "военному плану" США и стран Евросоюза (ЕС) по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Баку по итогам седьмого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Так он ответил на просьбу прокомментировать публикацию The Washington Post, в которой говорится о подготовке указанного плана. Министр отметил, что западная пресса "в принципе состоит из утечек и протеков".

The Washington Post, The New York Times, по-моему, тоже, другие ресурсы, ссылки на источники ну, мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется, но никаких официальных предложений мы не получали сказал Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что в информации, которая "утекла" в СМИ, есть пункт о немедленном прекращении огня по линии соприкосновения. При этом, указал он, там отсутствуют идеи о продвижении к долгосрочному и устойчивому миру, а не перемирию, которое, убеждены в МИД, Украина и ее "европейские хозяева" обязательно нарушат.