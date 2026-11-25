Москва25 нояВести.Европа и Киев пока не предложили альтернативы американскому плану по украинскому урегулированию. Об этом рассказал спецпосланник президента США Джаред Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.
Он выразил надежду, что подход Соединенных Штатов позволит добиться прекращения огня.
Мы спрашивали европейцев и украинцев, есть ли у них идеи получше относительно того, как этого достичь, но до сих пор никто не предложил нам альтернативысказал Кушнер
По его словам, Вашингтон разработал подход к украинскому урегулированию по итогам переговоров с российской стороной.
Между тем замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Москва передала свое видение возможных решений по архитектуре безопасности в ноябре на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби.