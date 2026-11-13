Кушнер: РФ и Киев согласились привлечь европейцев к новому раунду переговоров Кушнер: участниками следующего раунда переговоров РФ и Киева станут европейцы

Москва13 ноя Вести.Россия и Украина согласились привлечь европейских представителей к следующему раунду переговоров. Об этом заявил специальный посланник президента США Джаред Кушнер на странице в соцсети X.

По его словам, это позволит обсудить не только территориальные разногласия между Киевом и Москвой, но и более широкие послевоенные вопросы безопасности в Европе.

Обе стороны теперь согласились расширить следующий раунд переговоров, включив туда наших европейских партнеров. Это позволит нам рассматривать более широкие послевоенные договоренности в сфере безопасности в Европе наряду с территориальными разногласиями между Украиной и Россией написал Кушнер

При этом возможные договоренности о новой архитектуре безопасности в Европе не будут приняты до достижения всеобъемлющего соглашения по урегулированию на Украине, продолжил эмиссар Белого дома.

Для окончательного прекращения боевых действий необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения будущих конфликтов продолжил Кушнер

Ранее, после встречи с главой киевского режима Владимира Зеленского в Дублине Кушнер заявил о невозможности урегулирования конфликта без участия представителей ЕС.

До этого в Госдуме объяснили, почему мнение европейцев не является приоритетным в вопросе украинского урегулирования.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что вопрос о контактах России с представителями Евросоюза будет прорабатываться с учетом итогов переговоров в Абу-Даби.