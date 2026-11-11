Москва11 нояВести.Вопрос о контактах России с представителями Евросоюза будет прорабатываться с учетом итогов переговоров в Абу-Даби, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
Вопрос будет обсуждаться в том числе с учетом итогов вчерашних и сегодняшних переговоров в Абу-Дабиответил Ушаков
По его словам, европейцы работали в кулуарах переговоров в ОАЭ с американцами и украинцами.
Трехсторонние переговоры России, Украины и США состоялись в столице ОАЭ 10-11 ноября.
Президент РФ Владимир Путин готов к контактам со всеми лидерами, в том числе европейцами и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, говорил журналистам в среду пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.
Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби помощник президента РФ Владимир Мединский рассказывал, что европейцы смогут стать участниками переговоров по Украине, как только у них проснется совесть.