Ушаков: вопрос о встрече с европейцами проработают с учетом переговоров в ОАЭ

Ушаков: контакты с ЕС будут прорабатываться с учетом переговоров в Абу-Даби Ушаков: вопрос о встрече с европейцами проработают с учетом переговоров в ОАЭ

Москва11 ноя Вести.Вопрос о контактах России с представителями Евросоюза будет прорабатываться с учетом итогов переговоров в Абу-Даби, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Вопрос будет обсуждаться в том числе с учетом итогов вчерашних и сегодняшних переговоров в Абу-Даби ответил Ушаков

По его словам, европейцы работали в кулуарах переговоров в ОАЭ с американцами и украинцами.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США состоялись в столице ОАЭ 10-11 ноября.

Президент РФ Владимир Путин готов к контактам со всеми лидерами, в том числе европейцами и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, говорил журналистам в среду пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби помощник президента РФ Владимир Мединский рассказывал, что европейцы смогут стать участниками переговоров по Украине, как только у них проснется совесть.